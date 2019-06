Landen van ECOWAS noemen eenheidsmunt Eco

De West-Afrikaanse eenheidsmunt, die tegen 2020 ontwikkeld moet worden, zal de naam Eco krijgen. Dat hebben de staatsleiders van de landen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) beslist. Zij kwamen zaterdag samen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. “Eco is aangekomen als naam van de eenheidsmunt van de ECOWAS”, staat er in de slotverklaring van de ontmoeting van vertegenwoordigers van de vijftien landen van de organisatie.

Deze naam werd al eens genoemd tijdens een ontmoeting tussen de ministers van Financiën en de voorzitters van de centrale banken in de regio. Die vond in juni plaats in Abidjan (Ivoorkust).

De slotverklaring die zaterdag is aangenomen, “bevestigt opnieuw de geleidelijke aanpak (voor de invoering) van de eenheidsmunt, beginnend met de landen die voldoen aan de criteria”, die eerder al besproken zijn.

De invoering van een eenheidsmunt van de vijftien landen wordt al dertig jaar lang besproken. Economisch is het een gok, stellen analisten, maar het zou wel een krachtig politiek statement zijn.

