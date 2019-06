Jesse Vandenbulcke sprint naar eerste Belgische driekleur

Jesse Vandenbulcke (23) heeft zich vandaag tot nationaal kampioene op de weg gekroond. Ze haalde het in Gent in een sprint met drie na een koers over 120 km. Ann-Sophie Duyck werd tweede, Julie Van De Velde derde. Met Jesse Vandenbulcke, Mieke Docx, Ann-Sophie Duyck en Julie Van De Velde sneden vier rensters de finale aan, al deed Docx op het einde niet meer mee voor de knikkers. Vandenbulcke zette haar sprint van erg ver in, maar ze hield haar inspanning vol en kwam net voor Duyck als eerste over de meet. Duyck behaalde de voorbije vijf jaar telkens de Belgische tijdrittitel. Die moest ze donderdag echter afstaan aan Lotte Kopecky.

Vorig jaar won Annelies Dom voor Valerie Demey en Sanne Cant.







bron: Belga