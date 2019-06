Hitte – Lagere ozonconcentraties, maandag eindigt hittegolf

De kans op overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht is zondag klein. Dat laat de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) weten. Een plaatselijke overschrijding in het zuiden en zuidoosten is echter niet volledig uitgesloten. Zaterdag werden hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd op drie meetplaatsen in Vlaanderen overschreden. 180 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij men de bevolking moet informeren.

Maandag eindigt de landelijke hittegolf. Het wordt gevoelig minder warm met temperaturen rond 23 graden Celsius in het centrum van het land. Ook de rest van de week worden normale temperaturen verwacht en de ozonconcentraties evolueren naar normale concentraties voor de tijd van het jaar.

bron: Belga