Europese Spelen – Delegatieleider Gert Van Looy: “Sportieve niveau is gestegen in vergelijking met Bakoe”

Gert Van Looy, delegatieleider voor het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), maakt een positieve balans op van de tweede Europese Spelen in Minsk, die zondagavond ten einde liepen. Zowel over de Belgische resultaten als over het algemene niveau was Van Looy te spreken. “In vergelijking met Bakoe vier jaar geleden is het sportieve niveau gestegen”, analyseerde Van Looy. “Op het wegwielrennen na is alles verbeterd. Er stond ook iets op het spel, met punten voor de olympische ranking in verschillende sporten en zelfs rechtsreekse tickets voor Tokio hier en daar. Dat zorgt voor een toegevoegde waarde aan dit evenement.”

De link tussen de Europese Spelen en de Olympische Spelen is voor Van Looy cruciaal. “Hoe sterker die link, hoe meer de Europese Spelen de komende jaren hun plaats zullen innemen op de kalender. Het is een goede zaak dat de volgende editie al dichter bij West-Europa, in Krakau, plaatsvindt.”

Van Looy analyseerde ook de Belgische resultaten. “We zijn goed begonnen met vijf medailles in het eerste weekend en eindigen fantastisch met goud voor Nina Derwael. Goud winnen op de balk na een val aan de brug, daarvoor zeg ik chapeau. We hadden misschien wel meer verwacht van Nicky Degrendele en de kajakkers.”

Team Belgium sloot de Europese Spelen af met zes medailles: vier gouden (Matthias Casse, Nina Derwael en twee keer de vrouwelijke acrobatische turnploeg), één zilveren (opnieuw de acrobatische turnvrouwen) en één bronzen (Jorre Verstraeten). Bij de vorige editie verzamelden de Belgen elf medailles.

Derwael droeg zondagavond de Belgische vlag bij de slotceremonie onder het toeziend oog van staatshoofden Vladimir Poetin (Rusland), Alexander Loekachenko (Wit-Rusland), Armen Sarkissian (Armenië) en Emomalii Rahmon (Tadzjikistan).

bron: Belga