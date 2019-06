EK basket (v) – Rusland steekt Belgian Cats handje toe

Op het Europees kampioenschap vrouwenbasketbal heeft Rusland zondag in Zrenjanin met 76-62 gewonnen van Wit-Rusland en dat is een uitstekend resultaat voor de Belgian Cats. Die zijn nu minstens zeker van de tweede plaats in groep D. Als ze zondagavond winnen van gastland Servië, zijn ze groepswinnaar en plaatsen ze zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Bij een nederlaag volgt voor de Cats een barragewedstrijd tegen de derde uit groep C. Wie dat wordt, maken Italië en Slovenië zondagavond in een onderling duel uit.

bron: Belga