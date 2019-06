Crisis Venezuela – Venezuela laat 59 Colombianen vrij die ervan beschuldigd werden putschisten te zijn

De Colombiaanse autoriteiten hebben zaterdag 59 burgers opgevangen die door Venezuela zijn uitgezet na een celstraf van bijna drie jaar zonder proces. Ze werden ervan beschuldigd een staatsgreep te organiseren. De 59 gevangenen, 58 mannen en 1 vrouw, zijn zaterdag met een militair vliegtuig overgebracht van Caracas tot aan de grens met Colombia. Daar staken ze de Simon Bolivar-brug over, waar ze aan de andere kant werden ontvangen door Colombiaanse functionarissen.

“Ze zijn nooit veroordeeld geweest, ze hebben nooit het recht gehad op een hoorzitting of een proces”, verklaart Alfredo Romero, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Foro Penal.

“Onze 59 landgenoten zijn teruggekeerd naar ons land en zullen naar huis gaan”, liet de Colombiaanse president Ivan Duque weten. “We hopen dat ze deze afschuwelijke tijd achter zich kunnen laten en kunnen worden herenigd met hun geliefden.”

De Colombianen werden in september 2016 opgesloten. Volgens de Venezolaanse president had zijn regering toen een poging tot staatsgreep kunnen verijdelen. Daarbij werden volgens de autoriteiten 92 “paramilitaire Colombianen” opgepakt en in hechtenis geplaatst. Van die 92 Colombianen zaten er nog 59 vast tot en met zaterdag. In november 2017 werden ze verdacht van “terrorisme”.

Volgens Romero is hun vrijlating te danken aan het recente bezoek van Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN aan Caracas.

De Colombiaanse regering verklaarde zaterdag dat “dit nooit had mogen gebeuren omdat ze zich nergens schuldig aan hadden gemaakt en geen strafblad hadden”. “Deze overwinning voor de Colombiaanse regering is een duidelijk bewijs van de zwakte van de dictatuur van Nicolas Maduro, die het begint te begeven onder de diplomatieke druk”, klinkt het in een mededeling.

