Crisis Soedan – Vijf mensen gedood tijdens betogingen tegen militaire bewind

Bij de massale betogingen tegen het militaire bewind in Soedan, zijn minstens vijf mensen om het leven gekomen. Dat hebben artsen die dichtbij de oppositie staan gemeld. Eerder raakte bekend dat de politie in de hoofdstad Khartoem traangas had ingezet tegen de betogers. In Omdourman, naast Khartoem, vielen vier doden; een vijfde dode, die “in de borst geraakt werd door een kogel”, stierf in Atbara, in het centrum van het land, aldus de artsen op Twitter. “Er vielen ook veel zwaargewonden door kogels van de Militaire Raad”, klinkt het.

De alliantie AFC (Alliance for Freedom and Change) had opgeroepen massaal de straat op te trekken om de overdracht van de macht aan burgers te eisen. Tienduizenden mensen gingen in op die oproep. Op veel plaatsen bleven winkels dicht. In Khartoem gebruikte de politie traangas tegen de manifestanten.

Sinds de afzetting van Omar al-Bashir door het leger, op 11 april, is een Militaire Raad van Overgang aan de macht in Soedan. Voorafgaand aan de manifestatie hadden verscheidene landen en ngo’s tot terughoudenheid opgeroepen om een bloedige repressie te vermijden zoals bij de sit-in van 3 juni voor het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad, waarbij tientallen doden vielen. “Het is de taak van de Militaire Raad de veiligheid van iedereen te verzekeren en zich te onthouden van elk gebruik van geweld tegen de betogers”, zei de Europese Unie.

Bron: Belga