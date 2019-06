Britse Sports Team trapt slotdag Rock Werchter op gang

Met een swingende set van het Britse Sports Team is vandaag om 13 uur op het hoofdpodium de slotdag van Rock Werchter op gang getrapt. Vandaag is het vooral uitkijken naar de populaire Britse rockband Muse die het festival afsluit op mainstage en New Order, in 1980 ontstaan uit Joy Divsion, die hetzelfde doet in The Barn. Om 18.25 uur concerteert ook de Belgische groep Balthazar op mainstage. Er worden ook vandaag meer dan 80.000 festivalgangers verwacht. Voor de vierde dag op de rij schijnt de zon over de festivalweide, al zijn temperaturen van rond de 25 graden draaglijker dan de meer dan 30 graden gisteren/zaterdag.

Zaterdag diende het Rode Kruis liefst 2.700 personen te verzorgen voor allerlei kwaaltjes zoals zonnebrand, insectenbeten en dergelijke, wat meer is dan de 2.058 de dag voorzien. Er werden ook 17 personen afgevoerd naar het ziekenhuis, zonder dat er hierbij sprake was van ernstige kwetsuren.







Politietussenkomsten voor zware feiten bleven uit. De Lijn vervoerde de eerst drie festivaldagen vanuit Leuven en Aarschot al 51.000 personen, maar doet het daarmee minder goed dan in 2018. Dat was toen wel een recordjaar.

bron: Belga