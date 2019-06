BK wielrennen – Wout van Aert voert kransje favorieten aan

In Gent strijden de renners zondagnamiddag om de Belgische titel. Het parcours van 223 kilometer is er een zonder noemenswaardige hindernissen. De hitte kan de wedstrijd wel zwaar maken. Een uitgesproken topfavoriet is er niet. Vijftien tot twintig renners komen met ernstige titelambities aan de start. Wout van Aert wordt door de bookmakers de beste kansen toebedeeld. De 24-jarige Antwerpenaar kroonde zich donderdag al tot nationaal kampioen tijdrijden en gaat voor de dubbel. In het Critérium du Dauphiné bewees Van Aert al dat hij ook massasprints kan winnen. Zondag heeft hij bij Jumbo-Visma wel slechts drie ploegmaats in steun. Ook collega-veldrijder Tim Merlier (Corendon-Circus) toonde onlangs zijn snelle benen. Hij won de Elfstedenronde, waarbij hij onder anderen de Nederlander Fabio Jakobsen te snel af was, en spurtte naar dichte ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour. Tijdens het BK zal hij een beroep kunnen doen op de ervaring van ploegmaat Stijn Devolder, de kampioen van 2007, 2010 en 2013.

Yves Lampaert is niet van plan om de Belgische driekleur zomaar af te staan. Binnen het eigen Deceuninck – Quick-Step heeft de regerende kampioen de concurrentie van Philippe Gilbert – die voor een derde titel gaat (na 2011 en 2016), nadat hij vorig jaar in Binche vrede moest nemen met zilver – en van youngster Remco Evenepoel.

Net als Evenepoel droomt Jasper Philipsen ervan om in zijn eerste profjaar al Belgisch kampioen te worden. Hij staat er bij UAE Team Emirates wel helemaal alleen voor. Oliver Naesen doet het met één ploegmaat bij AG2R nauwelijks beter. Toch wil de kampioen van 2017 zijn driekleur maar al te graag heroveren. Trek-Segafredo trekt met twee renners naar Gent. Jasper Stuyven, de voorbije twee jaar telkens derde, wil nu wel eens het hoogste schavotje op en ook Edward Theuns is allerminst kansloos.

Tiesj Benoot, Tim Wellens, Jens Keukeleire en Jasper De Buyst zijn de speerpunten van Lotto Soudal, dat negentien renners aan de start brengt. Alleen Sport Vlaanderen-Baloise, dat met Preben Van Hecke de kampioen van 2015 in de rangen heeft, is met tweeëntwintig renners kwantitatief sterker.

Katusha-Alpecin rekent op Jens Debusschere, de kampioen van 2014. Baptiste Planckaert is de snelle man van Wallonie-Bruxelles. Greg Van Evermaet voert een vijftal van CCC aan, Sep Vanmarcke is de eenzaat van EF Education First.

bron: Belga