Australiërs verslaan Belgen in finale Hockey Pro League

De Red Lions zijn er niet in geslaagd de eerste editie van de Hockey Pro League te winnen. In de finale in Amstelveen moesten ze met 3-2 de duimen leggen voor de Australiërs. Door de nederlaag speelt de wereldkampioen ook de eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Australiërs. De Lions konden in de finale niet rekenen op hun kapitein Thomas Briels, en zagen na enkele seconden ook Arthur Van Doren uitvallen. Bij de rust stonden de Belgen al 0-3 achter. Trent Mitton (9e), Flynn Ogilvie (14e) en Blake Govers (29e), met een strafslag, scoorden voor de Australiërs.

In de tweede helft domineerden de Belgen, maar telkens vonden ze de Australische doelman Tyler Lovell op hun weg. Acht strafcorners leverden zo niets op. Op de negende en de tiende lukte het wel. Na de doelpunten van Loïck Luypaert (44e) en Alexander Hendrickx (58e) zetten de Belgen nog alles op alles en gingen ze zonder doelman spelen, maar een derde doelpunt zat er niet meer in.







Eerder op de dag pakte Nederland de derde plaats door Groot-Brittannië met 5-3 te verslaan. Het was de eerste en voorlopig ook de laatste Grand Final. Vanwege de Olympische Spelen schrapt wereldhockeybond FIH volgend jaar de finalewedstrijden. Het is nog onduidelijk of de eindstrijd van de Pro League na de Spelen weer terugkeert.

bron: Belga