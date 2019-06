Asiel en migratie – Ruim 1 miljoen euro giften voor ngo Sea-Watch

Twee geldinzamelingen voor de Duitse ngo Sea-Watch en kapitein Carola Rackete hebben in totaal al meer dan een miljoen euro opgebracht. De kapitein werd gearresteerd omdat ze zonder toestemming in Lampedusa aanmeerde. Via een inzamelactie van twee Duitse televisiesterren op de website Leetchi hadden zondag rond 21 uur al ongeveer 23.000 mensen in één dag tijd meer dan 620.000 euro geschonken. Een Italiaanse militant ontving sinds woensdag via Facebook 412.000 euro van ruim 24.000 donateurs.

Toen het schip van Sea-Watch in Lampedusa aanmeerde, werd een boot van de politie gedwongen uit te wijken, anders was hij tegen de kaai te pletter geslagen. Carola Rackete werd daarna gearresteerd wegens “verzet tegen een oorlogsschip”. De kapitein riskeert tot tien jaar cel.

Bron: Belga