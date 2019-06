Zeven oorzaken voor pijn na de seks

Een stomende sekspartij is leuk, opwindend, ontspannend en alles wat je maar wil. Maar als je daarna last krijgt van pijn aan je vagina, ben je die blije gevoelens al snel vergeten. En al helemaal wanneer het een terugkerend verschijnsel is. Het is misschien een schrale troost, maar je bent in ieder geval niet de enige die er last van heeft.

Pijn na het vrijen is een lastig onderwerp. Je wil het er niet per se met je partner over hebben, want je wil niet de indruk geven dat het aan hem of haar ligt. Met vrienden erover praten is vaak wat TMI, dus wat doe je dan? Je begint te Googelen en voor je het weet ben je ervan overtuigd dat je morgen gaat sterven. Kecia Gaither en Brian A. Levine, beiden hooggeplaatste gynaecologen, vertellen aan Cosmopolitan wat de zeven meestvoorkomende oorzaken zijn voor pijn na het vrijen.

1. Te groot







Een van de meest simpele redenen wellicht, maar ook een van de meestvoorkomende. Als je partner of het seksspeeltje dat je gebruikt te groot is, kan dat zorgen voor heel wat pijn. Je baarmoederhals kan in dat geval namelijk enkele rake “klappen” krijgen in bepaalde standjes en dat is niet bepaald prettig. De oplossing? Experimenteren!

2. Geconstipeerd

Het lijkt haast een grap, maar dat is het dus niet. Als je al een tijdje niet naar toilet bent kunnen gaan en zeker als je stoelgang nogal hard is, kan je endeldarm druk uitoefenen op je vagina in bepaalde posities. De oplossing? Een bezoekje aan het kleinste kamertje.

3. Te droog

Ook dit is een veelvoorkomende oorzaak voor pijn na de seks – en tijdens. Je vagina zorgt er dan wel zelf voor dat de boel gesmeerd wordt, maar dat proces is niet altijd even waterdicht. Dat betekent trouwens niet per se dat je niet opgewonden genoeg bent of dat het voorspel te kort was. Factoren zoals geneesmiddelen en leeftijd kunnen een grote invloed hebben op je natheid. De oplossing? Houd altijd een tube glijmiddel bij de hand om indien nodig in te grijpen.

4. Te wild

Niets zo leuk als alle remmen loslaten, maar dat kan ook zo z’n gevolgen hebben. Als de dingen er echt wild aan toegaan, kunnen er minuscule scheurtjes in het vaginale slijmvlies ontstaan. Op zich niets om je zorgen over te maken, maar het kan wel zorgen voor een prikkend gevoel na de seks en eventueel ook tijdens het plassen, afhankelijk van de locatie van de scheurtjes. Kleine wondjes genezen binnen enkele dagen, maar bij grotere kan dat zelfs enkele weken duren en is een medische ingreep misschien nodig. De oplossing? Tja… Iets rustiger te werk gaan?

5. Gekantelde baarmoeder

Volgens Levine heeft maar liefst 25% van de vrouwen een zogenaamde “gekantelde baarmoeder”. Je baarmoeder ligt in dat geval niet naar voren gekanteld en tegen de blaas, maar lichtjes naar achteren en op een lijn met je vagina. Tijdens de seks kan het in dat geval gebeuren dat de baarmoeder schokjes te verduren krijgt en dat kan pijn veroorzaken. De oplossing? Wederom, experimenteren met verschillende standjes.

6. Endometriose

Deze aandoening komt de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Volgens een onderzoek van de American College of Obstetrician and Gynecologists zou maar liefst een op de tien vrouwen erdoor getroffen worden. Bij endometriose groeit je baarmoederslijmvlies ook buiten je baarmoeder, wat onder andere kan zorgen voor onvruchtbaarheid en bekkenpijn. Je baarmoeder kan er ook extra gevoelig door worden, wat pijn teweegbrengt tijdens en na de seks. De oplossing? Als je denkt dat je endometriose hebt, breng je best een bezoekje aan je gynaecoloog.

7. Infectie

Onder andere herpes of een schimmelinfectie kunnen heel wat ongemakken teweegbrengen. Een mogelijk gevolg is pijn tijdens en na de seks. Je vaginaal slijmvlies is namelijk geïnfecteerd en wrijving over zo’n “wonde” zorgt automatisch voor een pijnlijke reactie. De oplossing? Breng een bezoekje aan je huisarts.