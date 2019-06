VIDEO. Reclamefilmpje voor scheermesjes toont eindelijk lichaamshaar

Als we de media mogen geloven, worden vrouwen geboren met een perfect, zijdezacht velletje. Nergens valt een sprietje haar te bespeuren. En al zeker niet rond de schaamstreek, want bah, dat ziet er niet uit. Zelfs reclamespotjes voor scheermesjes zijn wonderlijk onbehaard. Tijd om duidelijk te maken dat vrouwen geen bizarre, kale wezens zijn.

In de nieuwste reclamespot van scheermesjesmerk Billie is er haar te zien en veel ook. En wonder boven wonder: al dat haar blijft gewoon staan. De campagne ‘Red, White, You Do You’ wil benadrukken dat vrouwen niet verplicht moeten worden om hun lichaamshaar te scheren. We hebben het allemaal, sommigen scheren het, sommigen niet. En de ene keuze is niet beter dan de andere. In het filmpje krijg je dan ook een flinke dosis schaam- en okselhaar te zien, want er is niets om je voor te schamen. Het blijft uiteraard wel promotiemateriaal voor een scheermesjesmerk, maar het is in ieder geval heel wat origineler dan de gebruikelijke filmpjes waar gladde benen gewoon nog wat gladder worden geschoren.