Hieraan ergeren we ons het meeste tijdens de solden

Op 1 juli gaan traditioneel de solden van start en dat is goed nieuws voor koopjesjagers. Heb je nog nood aan een nieuwe zomergarderobe, dan is dit het uitgelezen moment om je slag te slaan. Maar hoewel goedkoper natuurlijk leuk is, zijn er ook heel wat dingen waar we ons tijdens deze koopjesdagen aan storen.

Eerlijk is eerlijk: de solden zijn aanlokkelijk, maar niet alle aspecten ervan zijn even leuk. Iedereen ergert zich wel ergens aan. Kledingketen ZEB deed daarom rondvraag naar de meestvoorkomende ergernissen van koopjesjagers en sommige daarvan zijn wel heel herkenbaar.

Te lange wachtrijen







Uit de enquête blijkt dat maar niet minder dan 18% van de klanten zich vooral ergeren aan “te lange wachtrijen”. De ondervraagden reikten ook enkele oplossingen aan, zoals “sneller werken aan de kassa” en “meer kassa’s opendoen”. Als de wachtrijen echt te lang zijn, dan leggen shoppers niet zelden kledingstukken terug omdat ze worden afgeschrikt.

Verkeerde maat

Een andere grote frustratie van de koopjesjagers is de grote teleurstelling wanneer de maat of kleur die ze zochten niet meer beschikbaar is. Dat is natuurlijk een van de onvermijdelijke gevolgen van de solden, maar toch kan 12% van de klanten dat niet relativeren. Soms loont het trouwens wel de moeite om eens na te gaan of je het gezochte kledingstuk niet online of in een andere winkel kan terugvinden.

Personeelstekort

Een laatste opmerking betreft het personeel. 11% van de koopjesjagers geeft aan dat er tijdens de solden vaak onvoldoende personeel ter beschikking is. Tijdens de solden zijn kledingstukken dan wel een stuk goedkoper, maar klanten willen ook dan nog kunnen rekenen op persoonlijk advies. Zeker als je in je eentje shopt, is het namelijk niet altijd makkelijk om te oordelen of een outfit je wel of niet staat. Bovendien vinden mensen het vervelend als er tijdens het passen niemand beschikbaar is om een andere maat of kleur te gaan halen.