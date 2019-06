Dit is het ideale moment om ‘ik hou van je’ te zeggen

Ik hou van je. Het is wellicht een van de krachtigste zinnen van de Nederlandse taal, zij het niet van elke taal, omdat er zoveel emotie in zit. Tijdens een relatie kan het dan ook twee kanten opgaan als je je liefde verklaart aan iemand anders: of je crush zegt het terug of je blijft met een gebroken hart achter. Maar wanneer is nu het juiste moment om ‘ik hou van je’ te zeggen tegen iemand?

De Britse psychologe en dating experte Madeleine Mason Rantree vertelde aan Metro UK dat het belangrijk is dat je eerst tijd spendeert met elkaar en elkaar beter leert kennen, anders is het veel te vroeg om te zeggen dat je van iemand houdt.

Vrienden en familie







“Ontmoet eerst elkaars vrienden, familie en collega’s. Leer de dagelijkse gewoontes van je partner en leer over hun opvoeding. Deel ook negatieve ervaringen met elkaar en zorg ervoor dat je samen al betekenisvolle ervaringen hebt opgedaan”, aldus de psychologe. “Dit kan een week of zelfs een jaar duren. Als je na een jaar nog moeite hebt om ‘ik hou van je’ te zeggen, dan heb je misschien bindingsproblemen. Als je na een maand al zegt dat je van iemand houdt, kan dit ook betekenen dat je meer houdt van het idee van een relatie, dan van de persoon.”

Drie maanden

Maar wanneer is dan precies het goede moment? Michael Blakely, relatie-expert en oprichter van de Britse datingapp Clikd, zet de richtlijn op drie maanden. “Als je het te vroeg zegt, riskeer je dat je de ander wegjaagt. Als je te lang wacht, blijft de ander wellicht op zijn of haar honger zitten. Maar doe het vooral wanneer jij je er goed bij voelt.”