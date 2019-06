World Cup snooker – China 2 houdt België uit halve finales

Luca Brecel en Ben Mertens zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de World Cup snooker. In het Chinese Wuxi moesten ze met 4-2 hun meerdere erkennen in de thuisspelers Liang Wenbo en Zhou Yuelong. Brecel (WS 15) pakte het eerste punt na winst tegen Wenbo en dit met een 61 break. Yuelong (WS 31) zette Mertens met een 50 break aan de kant, waarna de Belgen ook de dubbelpartij verloren na een 72 break van Wenbo. De 14-jarige Mertens, die op een geslaagd toernooi mag terugblikken, moest ook zijn meerdere erkennen in Wenbo (WS 41). Brecel diende absoluut frame vijf te winnen om nog een kans te maken om door te stoten naar de halve finales. De 24-jarige Limburger potte een 78 break weg, waarna er opnieuw een dubbelpartij volgde. Yuelong lukte daarin een 57 break, maar Mertens kreeg een kans waaruit hij vijftien punten scoorde. De Oost-Vlaming snookerde Wenbo, maar die pakte uit met een ongeziene gelukstreffer waardoor het meteen einde verhaal was voor het duo Brecel-Mertens.

Uitslagen:

Kwartfinales

China B – België 4-2

Luca Brecel (Bel) – Liang Wenbo (Chn) 96(61)/30

Zhou Yuelong (Chn) – Ben Mertens (Bel) 71(50)/17

Yuelong/Wenbo (Chn) – Brecel/Mertens (Bel) 92(71)/11

Liang Wenbo (Chn) – Ben Mertens (Bel) 66/44

Luca Brecel (Bel) – Zhou Yuelong (Chn) 78(78)/13

Yuelong/Wenbo (Chn) – Brecel/Mertens (Bel) 81(57)/15







bron: Belga