Vincent Kompany coacht Anderlecht naar 0-6 zege in Oudenaarde

Vincent Kompany heeft zich voor het eerst in zijn rol als trainer laten zien. Met de Rode Duivel langs de zijlijn won RSC Anderlecht een oefenwedstrijd op het veld van Oudenaarde, dat in de eerste amateurklasse uitkomt, met 0-6. Bij de rust was het 0-3. Isaac Thelin (6e en 37e), tester Sidney Sam (21e), Halim Timassi (52e), Adrien Trebel (54e) en Anour Ait El Hadj (82e) scoorden. Tweeduizend fans in Oudenaarde hadden gehoopt ook Kompany op het terrein te zien, maar de speler-trainer had zijn naam niet op het wedstrijdblad geplaatst. Langs de zijlijn was hij wel prominent aanwezig. Op zijn Guardiola’s – luidruchtig en actief – gaf hij zijn jonge elftal aanwijzingen.

Felice Mazzu heeft zijn start bij Genk evenmin gemist. Met een jong elftal ging hij met 2-5 winnen op het veld van Eendracht Termien, een club uit de derde amateurklasse. De ex-trainer van Charleroi kreeg de motor van zijn nieuwe ploeg wel pas na de rust aan de praat. Dante Vanzeir (51e), Pierre Dwomoh (60e), Jorren Leyssens (65e), Dieumerci Ndongala (76e) en Ivan Fiolic (82e) maakten er 0-5 van, voordat Termien in de slotminuten nog twee keer tegenprikte. Recordaankoop Theo Bongonda maakte in de tweede helft zijn debuut voor Genk.







AA Gent ging met 0-6 winnen bij Dikkelvenne (2e amateur). Giorgi Beridze (3e en 4e), Timothy Derijck (14e), Sigurd Rosted (16e), Roman Yaremchuk (19e) en Roman Bezus (55e) scoorden. Ook Kortrijk ging op bezoek bij een club uit de tweede amateurreeks. In Zwevezele hielpen Abdul Ajagun (25e) en Gary Kagelmacher (38e) “de Kerels” aan een 1-2 zege.

