Trump na G20-top in Zuid-Korea aangekomen

Na zijn deelname aan de topbijeenkomst van de G20 in Japan is de Amerikaanse president Donald Trump in Zuid-Korea aangekomen. ’s Avonds is een diner met president Moon Jae-in gepland in diens ambtswoning in Seoel. Morgen zullen de twee bij formele gesprekken onder meer over het nucleaire geschil met Noord-Korea overleggen. De onderhandelingen van Washington met de communistische leiding in Pyonyang zitten sinds februari in het slop.

Trump bracht in de rand van de G20-top in Osaka een mogelijke korte ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te berde. Op Twitter bood hij Kim onrechtstreeks aan hem morgen in de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Korea de hand te schudden.







Noord-Korea noemde het aanbod “heel interessant”, maar zei dat het nog geen officiële uitnodiging had gekregen.

bron: Belga