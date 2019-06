Tour de France – Koning schrijft brief aan Eddy Merckx

Koning Filip heeft een brief geschreven aan wielerlegende Eddy Merckx, die 50 jaar geleden zijn eerste van vijf zeges in de Tour de France behaalde. De brief, die er kwam op vraag van Het Nieuwsblad, staat zaterdag in de Tourgids van die krant. Koning Filip drukt zijn dank uit aan Merckx voor het in beroering brengen van de bevolking. “Vijftig jaar geleden stond ons land op stelten: 30 jaar na de laatste Belgische eindzege in de Tour de France won eindelijk opnieuw een Belg deze prestigieuze ronde. Het was nog maar de eerste van uw vijf Tour-zeges, maar al in 1969 werd u als een heuse held onthaald”, schrijft de koning, die zelf aanwezig was tijdens die Tour bij de passage door Brussel. “Ikzelf was negen jaar op dat moment – net oud genoeg om de impact van uw grootse overwinning te begrijpen. De spanning en de volksvreugde die erop volgden, zijn ook in mijn geheugen gegrift. De vreugde was overal te voelen. De hele wereld erkende u als een held. Wij waren fier!”

De koning herinnert er ook aan dat na die eerste Tour-zege nog vele andere fantastische prestaties volgden. “U boekte de ene overwinning na de andere en brak verschillende records. En zo groeide u uit tot een legende, een toonbeeld van strijdlust en doorzettingsvermogen. Niettegenstaande deze successen bleef u echter steeds toegankelijk en eenvoudig in de omgang en behield u de band met de supporters en met de bevolking. We kunnen zonder schroom zeggen dat u de beste wielrenner aller tijden bent. De fierheid die u ons bezorgde, is onvergetelijk.”

De koning eindigt met een dankwoord aan Merckx: “Dit jaar vieren we de vijftigste verjaardag van uw eerste Tour-zege, een moment dat in ons geheugen is gegrift en dat de bevolking in beroering heeft gebracht. Hiervoor wil ik u in naam van ons land bedanken.”

Het Nieuwsblad meldt nog dat er nauwe banden zijn tussen het koningshuis en Merckx, en dat de koning mede daardoor meteen enthousiast was toen hem de vraag gesteld werd. Merckx werd al verschillende keren op het paleis uitgenodigd, en hij werd door koning Albert in de adelstand verheven tot baron.

bron: Belga