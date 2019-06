STVV plukt Thibault De Smet weg bij AA Gent

Sint-Truiden heeft de komst van Thibault De Smet aangekondigd. De 21-jarige verdediger komt over van AA Gent en tekende op Stayen een overeenkomst voor drie seizoenen. De Smet is een jeugdproduct van de Buffalo’s en maakte in december 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van AA Gent. De linksachter zat sindsdien vaak in de selectie, maar bleef toch steken op slechts twaalf officiële duels in 2,5 seizoenen. De Smet is voor de Kanaries de tweede inkomende transfer. Eerder kwam aanvaller Mathieu Troonbeeckx over van KSK Heist in eerste amateurdivisie.

bron: Belga