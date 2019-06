Red Lions verdedigen eerste plaats op wereldranglijst tegen Australië

Na hun 3-1 zege tegen Nederland in de halve finales van de Pro League maken de Belgische hockeymannen zich op voor de eindstrijd tegen Australië, in het Nederlandse Amstelveen. Niet alleen de titel in het nieuwe toernooi, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst – momenteel voor de Red Lions – staan op het spel. Net als tegen de Nederlanders is Loïck Luypaert van plan om zijn huid duur te verkopen tegen de Kookaburras. “De Australiërs zijn gekend voor hun erg harde spel. Maar dit is een finale, en ik denk dat het niet dezelfde soort wedstrijd zal zijn als tegen Nederland”, legt de centrale verdediger uit. “Vrijdag waren de duels erg hard, maar er is geen grens overschreden. Zij werden vooral zenuwachtig. Ze voelden dat we het spel versnelden en ze hebben zo geprobeerd om het ritme te breken.”

De Antwerpenaar gelooft in een goede afloop van de vierde finale op rij (OS, EK, WK en Pro League) voor België, met uitzondering van de Champions Trophy. “We staan er telkens wanneer het moet. Het is ons doel om steeds beter te worden, niet alleen als groep maar ook individueel. Tijdens deze Pro League hebben we hard gewerkt voor deze laatste twee wedstrijden. Er rest er ons nog één. We willen absoluut onze naam op die eerste trofee zetten”, besloot Luypaert.







bron: Belga