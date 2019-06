Onenigheden over handel en klimaat bij afronding G20 in Japan

De verdeeldheid over handel en klimaatverandering was duidelijk bij de afronding van de topbijeenkomst van de Groep van 20 in de Japanse stad Osaka. Aan het eind van de tweedaagse top beloofden de leiders van de G20 in de slotverklaring dat ze protectionisme zouden bestrijden, terwijl de Japanse premier Shinzo Abe gehoopt had op een wereldwijde terugdringing ervan.

“Handel en geopolitieke spanningen zijn toegenomen”, aldus de leiders in de verklaring. “We zullen deze risico’s blijven aanpakken en zijn klaar voor verdere actie.” De G20-landen verbinden zich ertoe “alle beleidsinstrumenten” te gebruiken “om een sterke, duurzame, evenwichtige en inclusieve groei te bewerkstelligen”.







De top werd overschaduwd door een bilaterale ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping naar aanleiding van de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen, en door de uitnodiging van Trump aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un voor een ontmoeting in de gedemilitariseerde zone. Trump en Xi Jinping kwamen volgens Chinese staatsmedia in de rand van de G20-top een nieuw bestand overeen in hun handelsoorlog.

Premier Abe, die de topbijeenkomst voorzat, wou dat de deelnemers de rangen zouden sluiten in de inspanningen tegen klimaatverandering en inzake andere milieukwesties. Maar aangezien de VS en Trump in 2015 uit het klimaatakkoord van Parijs stapten, bevestigden enkel de negentien overige landen hun engagement om het akkoord van Parijs “volledig uit te voeren”. De VS herhaalden dat ze uit het akkoord stapten “omdat het de Amerikaanse werknemers en belastingbetalers benadeelt”.

bron: Belga