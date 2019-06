“Ondanks hitte niet meer verzorgingen op Rock Werchter dan andere jaren”

De Amerikaanse neo-psychedelische bluesrock-band All Them Witches heeft om 13 uur onder een stralende zon op mainstage de derde festivaldag afgetrapt van het vierdaagse Rock Werchter. Headliners vandaag zijn Florence + the Machine en Mumford & Sons. Opmerkelijke figuur om 13.45 uur in KluB C is de 17-jarige IBE, winnaar dit voorjaar van The Voice van Vlaanderen. Met temperaturen die zullen oplopen tot 33 graden wordt het ‘Rock Werchter tropical’. “Ondanks het feit dat het de voorbije dagen ook al vrij warm was in Werchter noteert het Rode Kruis tot dusver toch niet meer verzorgingen dan gemiddeld de voorbije jaren. Gisteren werden 2.058 mensen verzorgd. Naast de persoon die afgelopen nacht levensgevaarlijk gewond werd als gevolg van een ongeval op de parking B2 in Rotselaar werden nog 10 anderen zonder erg afgevoerd naar het ziekenhuis. Er werden ook geen nieuwe haarden van de processierups meer ontdekt. Het is dus tot dusver een zeer rustige editie en alles verloopt vlot”, aldus burgemeester Jelle Wouters van Rotselaar. Vandaag worden circa 84.000 festivalgangers op de weide verwacht. Het aantal kampeerders in en rond Werchter wordt geraamd op 41.000.

Omwille van de verwachte hitte rollen de organisatoren het hitteplan volledig uit. Dit voorziet in de bedeling van gratis drinkbaar water bij alle sanitaire blokken en verschillende verfrissingspunten met niet-drinkbaar water. Een team zal in de loop van de dag ook zonnecrèmes uitdelen op de festivalweide. Omwille van de hoge UV-index herhaalt Jelle Wouters zijn oproep om zich degelijk te beschermen tegen de zon door zich goed in te smeren met zonnecrème, het hoofd goed te bedekken en het alcoholgebruik te matigen. Festivalgangers wordt ook gevraagd alert te zijn voor mekaar en bijvoorbeeld mensen die in volle zon slapen wakker te maken.







bron: Belga