Officieel hittegolf in België

Er is officieel sprake van een hittegolf in ons land. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. In Ukkel is zonet 30 graden Celsius gemeten. Een hittegolf is een periode met minstens vijf opeenvolgende dagen met ten minste 25 graden, waarvan op minstens drie dagen 30 graden of meer wordt genoteerd in Ukkel. De hittegolf is zondag begonnen en loopt pas af bij de eerste dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden ligt. Het kan vandaag ook de warmste 29 juni sinds het begin van de waarnemingen worden. Daarvoor moet het kwik in Ukkel boven de 31,2 graden uitkomen.

bron: Belga