“Nieuwe verkiezingen zouden extremisten versterken” (Dewael)

“We bevinden ons in een delicate periode, zelfs een gevaarlijke periode, en die moet het verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren.” Dat heeft de nieuwe Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) gezegd in een interview met Le Soir. Hij haalt externe factoren aan, zoals de brexit of de handelsoorlog met de Verenigde Staten, maar pleit ook voor een snelle vorming van de federale regering, en daarvoor moeten de twee grootste partijen elkaar ontmoeten. “Op een bepaald moment zullen N-VA en PS, de twee grootste partijen in Vlaanderen en Wallonië die allebei verloren hebben maar wel de koplopers blijven, elkaar moeten ontmoeten”, aldus Dewael. Volgens hem is de intentie van informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte om de twee partijen samen te brengen, de goede optie.

Eén ding is wel duidelijk: voor Open Vld kan met iedereen onderhandeld worden, behalve met de extremisten. “Men moet elke coalitie met die partijen weigeren, maar ik ben tijdens mijn carrière steeds voorstander geweest om wel met hen te debatteren. Tienduizenden mensen hebben voor hen gestemd en men moet met die partijen in dialoog gaan om aan te tonen dat hun oplossingen fout zijn. Hetzelfde geldt voor de communistische partij: men moet aantonen dat wat zij voorstelt onzin is. Dat de essentie van een politiek debat”, zegt Dewael.

Dewael is ook tegen nieuwe verkiezingen indien de regeringsvorming komt vast te zitten. “Terugkeren naar de stembussen zou de extremisten sterker maken”, zegt hij. Toch denkt hij niet dat de opmars van het extremisme onomkeerbaar is. “Er is een zeer efficiënte methode, namelijk het hebben van een regering die resultaten boekt.”

bron: Belga