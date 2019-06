Hitte – Code rood in zuiden van Frankrijk weer opgeheven

In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de hitte zaterdag weer opgeheven. Toch blijft het heet in Frankrijk, waar vrijdag het absolute warmterecord werd verbroken toen het kwik steeg tot net geen 46 graden. Vrijdag werd voor het eerst in de geschiedenis “code rood” afgekondigd voor de hitte in Frankrijk in de departementen Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse. Die hoogste alarmfase houdt in dat iedereen in gevaar is door het warme weer, zelfs de mensen die in goede gezondheid verkeren.

Ook zaterdag stijgen de temperaturen nog ver boven de 30 graden. Aan de Middellandse Zee en op bepaalde plaatsen in het centrum van het land kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden, in de rest van het land worden temperaturen van 35 tot 39 graden verwacht, aldus Météo-France. In de regio van Parijs kan het kwik stijgen tot 36 à 38 graden.

Aan de Bretoense kust en op het Normandische schiereiland Cotentin ontsnapt men dan weer aan de hittegolf en zijn de temperaturen veel milder.

Vrijdag werd in Frankrijk nog de hoogste temperatuur ooit gemeten. Rond 16.00 uur werd in Gallargues-le-Montueux (Gard) een temperatuur van 45,9 graden Celsius geregistreerd, waardoor het vorige warmterecord van 44,1 graden uit 2003 werd verpulverd. Toen stierven door de hittegolf 15.000 mensen in Frankrijk.

