Het is onder een loden zon puffen en zweten op derde festivaldag Rock Werchter

Het is onder een loden zon al de hele dag puffen en zweten voor de circa 85.000 festivalgangers op de festivalweide van Rock Werchter. Omstreeks 19 uur wees de thermometer nog steeds 33 graden aan. Uit contacten met het Rode Kruis blijkt dat het aantal verzorgingen van mensen die last hebben van de warmte duidelijk hoger ligt dan de voorbije twee dagen.

Na Zwangere Guy op donderdag, de Whispering Sons gisteren stond vandaag met Ibe opnieuw een spraakmakende Belg op het podium van Rock Werchter. Ibe speelde in KluB C zeven songs, waaronder slechts één cover en zijn eerste single ‘Table of Fools’, en werd door het massaal opgedaagd publiek beloond met een hels applaus. Ook Koen Wauters, die tijdens The Voice van Vlaanderen zijn coach was, was behoorlijk onder druk. “Het is heel straf dat hij zoiets op korte tijd hier op Rock Werchter kan waarmaken”, aldus Wauters aan hln.be.

Op de mainstage werden de vroege vogels zaterdagmiddag meteen wakker geschud door het krachtige gitaargeweld van All Them Witches en Miles Kane, gevolgd door de meer bezadigde concerten van Beirut en Bear’s Den. Voor de vele festivalgangers op deze derde festivaldag is het echter vooral uitkijken naar de headliners vanavond. Na Macklemore is het eerst de beurt aan de engelachtige Florence Welch met haar ‘Florence + The Machine’, waarna de Londonse folkrockband ‘Mumford & Sons’ op het hoofdpodium zal afsluiten.







bron: Belga