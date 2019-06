Hamilton krijgt gridstraf na incident met Räikkönen

Wereldkampioen en leider Lewis Hamilton (Mercedes) is door de jury drie plaatsen achteruit gezet op de startgrid van de Grand Prix van Oostenrijk. Tijdens de kwalificatiesessies had de 34-jarige coureur de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen gehinderd met een ongeoorloofd manoeuvre in de derde bocht op het circuit van de Red Bull Ring. Hamilton pakte de tweede plaats in de kwalificatiesessies, na de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De jury oordeelde echter dat de Brit tijdens de eerste kwalificatiesessie de Fin Kimi Räikkönen gehinderd had en kende hem na afloop een gridstraf toe. Hij moet morgen op de vijfde plaats starten, achter de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas en de Brit Lando Norris (McLaren).

bron: Belga