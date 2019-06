Geen kwartfinales in de sprint voor Degrendele op Europese Spelen

Nicky Degrendele is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de sprint op de Europese Spelen in Minsk.

Na haar nederlaag in de achtste finales tegen de Française Mathilde Gros moest Degrendele opnieuw naar de herkansingen. Daarin was de Oekraïense Olena Starikova sneller. De West-Vlaamse moest eerder ook al in de zestiende finales naar de herkansingen.

Degrendele moest zich gisteren in Minsk nog tevreden stellen met een teleurstellende zevende plaats in haar favoriete discipline, de keirin.







bron: Belga