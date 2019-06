G20 – Trump en Xi akkoord om handelsgesprekken weer op te starten

De Verenigde Staten en China gaan opnieuw het gesprek aan om een handelsakkoord te bereiken. Beide landen hebben daartoe besloten nadat vorige maand een punt werd gezet achter de onderhandeling. De Amerikaanse president Donald Trump maakte zaterdag dat bekend na zijn gesprek met de Chinese leider Xi Jinping in de marge van de G20-top in het Japanse Osaka. Volgens het Chinese persbureau Xinhua hebben de Verenigde Staten toegezegd geen nieuwe importtarieven op Chinese producten meer in te voeren.

Voorafgaand aan het gesprek sprak Trump al de hoop uit dat de twee landen dichter bij een akkoord komen. “Ik denk dat dit een zeer productieve ontmoeting zal zijn en ik denk dat we iets kunnen bereiken dat echt groots zal zijn.”

Nadien verklaarde Trump dat het 80 minuten durende gesprek niet beter hadden kunnen verlopen. “We hadden een zeer goede ontmoeting met president Xi van China, uitstekend, ik zou zeggen uitstekend”, zei hij.

Eerder deze maand had Trump er nog mee gedreigd om extra heffingen in te voeren tegen China indien Xi niet akkoord zou gaan met een ontmoeting tijdens de G20.

bron: Belga