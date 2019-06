Europese Spelen – Nicky Degrendele bereikt 16e finales sprint

Baanwielrenster Nicky Degrendele heeft zich zaterdag op de Europese Spelen in Minsk geplaatst voor de 16e finales van de sprintcompetitie. In de kwalificaties eindigde Degrendele als dertiende. De 22-jarige West-Vlaamse versloeg vervolgens in de 32e finales de Britse Sophie Capewell (twaalfde in kwalificaties). De 16e finales staan vanaf 16u Belgische tijd op het programma.

Degrendele slaagde er vrijdag niet in de A-finale van het keirinnummer te bereiken. De wereldkampioene van 2018 op dit nummer won wel de B-finale, goed voor de zevende plaats.

Bron: Belga