Europese Spelen – Moreno De Pauw en Fabio Van den Bossche vallen net naast het podium in ploegkoers

Moreno De Pauw en Fabio Van den Bossche (25 ptn) zijn zaterdag vierde geworden in de ploegkoers op de Europese Spelen in Minsk. De zege was voor de Zwitsers Robin Froidevaux en Tristan Marguet (43 ptn), die een ronde voorsprong hadden op de rest van het peloton. Na Zwitserland pikten Nederland (Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip) en Oostenrijk (Andreas Graf en Andreas Muller) de overige twee podiumplaatsen weg voor de neus van onze landgenoten.

De Belgische delegatie in Minsk blijft zo hangen op vijf medailles. Het acrogymtrio won twee gouden en één zilveren medaille, terwijl in het judo Matthias Casse (goud) en Jorre Verstraeten (brons) voor eremetaal zorgden.

bron: Belga