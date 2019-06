Drie doden en honderden gewonden bij hevige overstromingen in Siberië

Hevige overstromingen in Siberië hebben het leven gekost aan drie mensen, onder wie ook één kind. Dat heeft het Russische ministerie voor Noodtoestanden zaterdag meegedeeld. Er raakten ongeveer 350 mensen gewond, zegt het ministerie nog. Zowat honderd van hen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis.

Als gevolg van de hevige regenval in de oblast Irkoetsk werd een vijftigtal dorpen getroffen door overstromingen. Meer dan vierduizend gebouwen werden beschadigd of vernield. Ook heel wat bruggen en wegen liepen grote schade op.

Het ministerie waarschuwt dat er nog meer regen op komst is, waardoor de toestand nog kan verslechteren. Op verschillende plaatsen is de noodtoestand uitgeroepen.

bron: Belga