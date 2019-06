Dagrecord van 32,6 graden in Ukkel

Er is niet alleen sprake van een hittegolf in ons land, het dagrecord voor 29 juni is ook gesneuveld. Volgens weerman David Dehenauw is het kwik in Ukkel vandaag naar 32,6 graden gestegen. Het oude record voor Ukkel dateert uit 1957 en bedroeg 30,7 graden. Er is officieel sprake van een hittegolf in ons land. In Ukkel werden waarden van 30 graden Celsius en meer gemeten. Een hittegolf is een periode met minstens vijf opeenvolgende dagen met ten minste 25 graden, waarvan op minstens drie dagen 30 graden of meer wordt genoteerd in Ukkel. De hittegolf is zondag begonnen en loopt pas af bij de eerste dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden ligt.

Volgens weerman Dehenauw is het de eerste keer sinds 1901 dat we in België voor het vijfde opeenvolgende jaar een hittegolf hebben. Hittegolven zijn ook frequenter dan vroeger. Zo zijn er sinds 1901 41 hittegolven geregistreerd in België, waarvan 17 sinds 1990. “Gemiddeld dus tot 1990 1 per 4 jaar, sinds 1990 1 per 2 jaar”, zo tweet Dehenauw.







Het was vandaag bovendien de warmste 29 juni sinds het begin van de waarnemingen. In Ukkel werd 32,6 graden opgetekend of bijna twee graden meer dan het vorige record uit 1957.

bron: Belga