BK rally – Craig Breen wint Ypres Rally

De Ier Craig Breen (VW Polo R5) heeft zaterdagavond de 55e editie van de Ypres Rally gewonnen, de zesde van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK rally. Voor Breen is het de eerste zege in vier deelnames in Ieper. De Nederlander Kevin Abbring (VW Polo R5) eindigde als twee op 45.7 seconden van Breen. Kris Princen (VW Polo R5) maakte het VW succes compleet en eindigde als derde op 58.7 seconden van BMA-teamgenoot Craig Breen. Freddy Loix (Skoda Fabia R5) eindigde als vierde. Bij de Masters ging de zege naar Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC). De deelnemers moesten zaterdag in de tropische hitte 14 klassementsritten tot een goed einde zien te brengen. Tijdens de eerste lus van zeven klassementsritten bleef de top vier ongewijzigd. Breen won drie klassementsritten, diepte zijn voorsprong verder uit en kon vanaf dat moment beginnen met de wedstrijd te controleren. Na zijn lekke band van vrijdagavond schoof Verschueren op naar de vijfde plaats op 50.7 seconden van de vierde in de stand, Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5). Mister Ypres Freddy Loix (Skoda Fabia R5) reed in de 16e rit lek, zijn eerste lekke band in Ieper in 10 jaar. Loix verloor daarbij 25.6 seconden en zakte van de vijfde naar de zesde plaats.

De tweede ronde begon met een klapper. Bedoret ging hard van de baan en moest opgeven. De wagen was zwaar beschadigd, de bemanning oké. Niet veel later moest ook Vincent Verschueren zijn Skoda met een kapotte versnellingsbak aan de kant zetten waardoor Loix opschoof naar de vierde plaats. De top drie bleef ongewijzigd met Breen op één, Abbring op twee en Princen op drie.

Voor Breen is het de eerste zege in Ieper, meteen ook de Ierse zege ooit in Ieper. Breen is zo de 18e buitenlander die de rally van Ieper weet te winnen. De Ier nam vrijdagavond na vier klassementsritten de leiding over van Kevin Abbring. Toen de Nederlander in de zesde klassementsrit lek reed en daarbij 17 seconden verloor, was de kloof geslagen. Craig Breen bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en kon vanaf zaterdagnamiddag beginnen controleren. Op geen enkel moment kwam zijn zege in gevaar. Breen scoorde geen punten voor het BK. Dat deed Kevin Abbring wel. Niet dat de Nederlander ambitie heeft voor het verdere verloop van het kampioenschap. Het was eerder een tactische zet van zijn team DG Sport om te voorkomen dat Kris Princen, bij afwezigheid van Cédric Cherain, te veel punten zou uitlopen. Abbring en Cherain rijden beiden voor DG Sport. Kevin Abbring ging met 20 punten aan de haal, dat zijn er vier meer dan Kris Princen die 16 punten scoorde en nu alleen leider is in de BK tussenstand. Freddy Loix eindigde bij zijn éénmalige comeback als vierde.

Bij Masters stond er geen maat op Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Het duo won alle klassementsritten en won de Masters met groot overwicht. Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC) kwam vandaag niet meer aan de start. Bij nazicht van de wagen werd een motorprobleem vastgesteld.

De volgende wedstrijd van het BK rally is de Omloop van Vlaanderen die op 6 en 7 september in Roeselare en omstreken gereden wordt.

