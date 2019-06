Africa Cup – Titelverdediger Kameroen speelt 0-0 gelijk tegen Ghana

In zijn tweede wedstrijd op de Africa Cup heeft titelverdediger Kameroen zaterdag in Ismailia 0-0 gelijkgespeeld tegen Ghana. Ghana kwam in de 88e minuut dicht bij winst, maar Owusu Kwabena schoot de bal tegen de lat. Standard-verdediger Collins Fai, in de openingswedstrijd tegen Guinee-Bissau (2-0) nog geschorst, speelde nu wel een volledige wedstrijd voor Kameroen. Oostende-doelman Fabrice Ondoa moest opnieuw op de bank plaatsnemen. Bij Ghana bleef Racing Genk-verdediger Joseph Aidoo net als op de eerste speeldag aan de bank gekluisterd.

In de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep F neemt Guinee-Bissau het later op de avond tegen Benin op. Kameroen gaat met 4 punten voorlopig alleen aan de leiding, voor Ghana (2), Benin (1) en Guinee-Bissau (0). De eerste twee van de groep en de beste vier derdes (op zes) plaatsen zich voor de achtste finales.

bron: Belga