150 agenten verplicht naar Dossinkazerne

De top van de federale politie stuurt 150 agenten verplicht naar de Dossinkazerne in Mechelen. Aanleiding is een racismeklacht van een politieman tegen zijn collega’s. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag. Een politieman van de wegpolitie Reyers in Brussel diende een klacht in omdat zijn diensthoofd en minstens één andere collega zich schuldig hadden gemaakt aan racisme. De klacht werd geseponeerd wegens een gebrek aan bewijzen. De collega kreeg een overplaatsing op een andere dienst.

Door het incident vroeg de top van de federale politie de baas van de wegpolitie Reyers niettemin een actieplan rond diversiteit uit te werken. Hij koos in januari voor een verplichte opleiding in de Kazerne Dossin in Mechelen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat een transitkamp van waaruit meer dan 25.000 joden naar concentratiekampen werden gedeporteerd. Vandaag is het een museum en documentatiecentrum over de Holocaust.

bron: Belga