Zo maak je zelf overheerlijke waterijsjes

Tijdens hete zomerdagen is elk beetje verkoeling welgekomen. De ventilator staat aan, je nipt van een heerlijke huisgemaakte limonade met ijsblokjes en je draagt zo weinig mogelijk kleding. Het enige wat nog ontbreekt? Een verkoelend waterijsje. Of twee. Of drie.

Waterijsjes komen in alle mogelijke vormen en smaken. Je kan er zo veel of zo weinig ingrediënten in doen als je zelf wil. Als je echt geen zin hebt om lang in de keuken te staan, kan je de vormpjes zelfs gewoon vullen met cola, yoghurt of iets anders kant-en-klaar. Voor zij die wel 20 minuutjes willen kokkerellen, is dit een perfect basisrecept.

Benodigdheden (6 stuks)

60 gram suiker

60 gram water

300 gram mango of frambozen of aardbeien of…

Sap van een halve citroen

Een snufje zout

Bereiding

Breng het water en de suiker zonder te roeren aan de kook.

Laat 2 minuten koken totdat er een dunne siroop ontstaat.

Haal van het vuur en laat volledig afkoelen.

Doe het fruit, het citroensap en het zout in de blender en mix tot je een homogene massa verkrijgt.

Giet de fruitmengeling in een pot en voeg de afgekoelde siroop toe.

Doe het geheel nu in de ijsvormpjes en laat ze minstens vier uur in de vriezer staan.

Neem een ijsje, ga in de schaduw liggen en geniet ervan!