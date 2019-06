GAMES. Creëer je eigen verhalen in de wereld van Assassin’s Creed Odyssey

Na twee uitstekende episodes in 2017 en 2018 is Assassin’s Creed dit jaar toe aan een welverdiende rust. Maar geen paniek, het recentste hoofdstuk, Assassin’s Creed Odyssey, heeft zijn laatste adem nog lang niet uitgeblazen. Kijk maar naar de nieuwe gratis update met Story Creator Mode. Metro is een van de weinige gegadigden die die nieuwe feature in avant-première mocht testen. Een verslag.

Story Creator Mode, wat is dat?







Zoals zijn naam doet vermoeden, is de Story Creator Mode geen level- maar een verhalenmaker. Verwacht dus niet dat je futuristische levels, steden, gebouwen of nieuwe personages kan creëren. De zoektochten en verhalen die je maakt, zijn gebaseerd op elementen uit Assassin’s Creed Odyssey en op de originele map van het spel. De Story Creator Mode geeft je (nog) niet de sleutels in handen van de gekste creaties, maar is wel een krachtige tool waarmee creatievelingen zich uren kunnen amuseren.

Voor wie?

De Story Creator Mode is niet alleen bedoeld voor creatieve zielen, maar ook voor iedereen die wil spelen met al die gecreëerde en gedeelde content. De tool is ontworpen om toegankelijk te zijn voor iedereen, maar in de praktijk vergt het veel tijd, geduld en gezond verstand om content te creëren die die naam waardig is. Nadat je de titel van je verhaal hebt gekozen, een korte beschrijving hebt gemaakt en op de immense map van Assassin’s Creed Odyssey hebt aangeduid waar het begint, is het tijd voor het serieuze werk.

Om je eigen verhalen te creëren in het Assassin’s Creed Odyssey-universum, moet je wel een pc hebben. De tool wordt dus niet geïntegreerd in het spel, maar werkt via een speciale website. Nadat je bent ingelogd met je Ubisoft-account, kan je vanaf gelijk welke computer verhalen maken. En daarvoor heb je echt geen oorlogsmachine nodig, want alles gebeurt via de browser. Op een soort tijdlijn heb je een begin (Start Story) en een einde (End) die je naar wens kan verschuiven. Tussenin kan je tot 30 zoektochten inlassen, die je van a tot z samenstelt. Je kan het hoofdpersonage bijvoorbeeld vragen naar een bepaalde plek te gaan, met iemand te gaan praten, een gevangene te bevrijden of iemand te doden.

Hoewel Ubisoft er alles aan gedaan heeft om de tool zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, heeft niet iedereen het talent of het geduld van een maker. Zij kunnen nog altijd plezier beleven aan het ontdekken en testen van de creaties van spelers over de hele wereld. Alle gecreëerde verhalen zijn ‘Cross-Platform’. Een pc-gamer kan met andere woorden verhalen spelen die gemaakt zijn door PS4- en Xbox One-gebruikers, en omgekeerd. Alle creaties zijn toegankelijk via de map van het spel. Ze kunnen gerangschikt worden op basis van de rating van andere spelers, maar ook volgens thema’s. Daarnaast krijg je andere informatie zoals de gemiddelde tijd die spelers nodig hebben om de quest te voltooien. Zodra je een verhaal gekozen hebt, vind je het in de wereld van Assassin’s Creed Odyssey via een portal die je moet passeren.

Hoe spelen?

De Story Creator Mode is nu beschikbaar voor alle eigenaars van Assassin’s Creed Odyssey via een eenvoudige update. Of je nu je creativiteit de vrije loop wil laten of gewoon de creaties van de community wil ontdekken en testen, je hoeft Assassin’s Creed Odyssey alleen maar te (her)lanceren.

Hoewel de Story Creator Mode niet makkelijk onder de knie te krijgen is, zijn de mogelijkheden enorm. De tool staat er en werkt. De bal ligt nu in het kamp van de community om spannende verhalen te creëren.