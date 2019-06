Zwangere Guy zet wei in vuur en vlam tijdens thuismatch op Couleur Café

Zwangere Guy heeft voor een eerste hoogtepunt gezorgd op de 30ste editie van Couleur Café. De Brusselse rapper speelde een thuismatch in het Ossegempark en had het publiek van begin tot eind mee. Wie is Guy? Dat weet iedereen in Brussel al en op Couleur was dat niet anders. Zwangere Guy, onder zijn echte naam gekend als Gorik van Oudheusden, kreeg de wei eerst stil met de voicemails van zijn moeder en het bijbehorende nummer Gorik Pt. 1. Nadien gingen het tempo en de decibels de lucht in. De hele weide voor de Red Stage, het hoofdpodium van Couleur, sprong verplicht mee met Guy en zijn vele gasten op stage. Selah Sue, Blu Samu, Darryl Cole en rapper Peet passeerden de revue. Tot groot jolijt van het publiek. Het slotlied R.A.F. zorgde voor een uitgestrekte moshpit die voor Zwangere Guy eeuwig mocht blijven duren. “Ik wil nog een uur spelen”, stelt de Brussels rapper aan het einde van zijn geslaagde thuismatch.

Het festivalterrein in de schaduw van het Atomium loopt intussen helemaal vol. De festivalgangers genieten niet enkel van de vele kleurrijke optredens, zoals dat van de afrobeatsensatie Kokoroko in een overvol amfitheater, maar ook van de eetstandjes uit alle werelddelen en de fanfares die het festival oversteken.

Couleur Café is op de eerste dag helemaal uitverkocht.Vrijdagavond mogen de festivalgangers zich nog verwachten aan een zwoele en intieme avond met optredens van Sean Paul, Xavier Rudd of de Belgische hiphop-dj Black Mamba.

