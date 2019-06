Zuurgooier Sint-Jansplein opnieuw met 20 jaar cel bestraft

Het Antwerpse hof van beroep heeft Jean-Pierre W. (58) uit Antwerpen vrijdag veroordeeld tot twintig jaar cel voor poging tot moord. De man had vorig jaar zwavelzuur naar zijn ex-vriendin Ragna S. (40) gegooid, waardoor zij zwaar verminkt raakte. Net zoals de rechters in eerste aanleg vond ook het hof enkel de maximumstraf op zijn plaats voor zo’n gruwelijke feiten. Het slachtoffer zat op 31 juli 2018 op de bus te wachten op het Sint-Jansplein in Antwerpen, toen Jean-Pierre W. op haar afstapte en een fles met een uiterst bijtend zuur over haar gooide. De vloeistof bevatte een concentratie van 75 procent zwavelzuur, wat diepe derdegraadsbrandwonden veroorzaakte.

Ragna werd met helse pijnen naar het gespecialiseerde brandenwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis gebracht, waar ze over 41 procent van haar lichaam verbrand bleek te zijn. Haar borst en rug waren er het ergst aan toe. Ze werd twee weken in een kunstmatige coma gehouden en kijkt tegen een ellenlange medische lijdensweg aan.







Jean-Pierre W., die haar op dat moment al een jaar aan het stalken was, beweerde dat hij zijn ex-vriendin niet wilde doden. Hij wilde haar ‘alleen maar’ lelijk maken voor andere mannen. “In die concentratie is zwavelzuur een potentieel dodelijk wapen, zeker wanneer het over zo’n grote oppervlakte van het lichaam wordt uitgegooid”, klonk het in het arrest.

Het hof voegde er nog aan toe dat Ragna door het oog van de naald was gekropen. “Het is dankzij het adequaat ingrijpen van omstaanders, die meteen water over haar heen hadden gegoten, en de nabijheid van het Stuivenbergziekenhuis, alsook het uitblijven van infecties dat het slachtoffer vandaag nog in leven is.”

bron: Belga