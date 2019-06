Wimbledon – Bemelmans ziet mogelijkheden na loting: “Er zit iets in tegen Wawrinka”

Ruben Bemelmans (ATP-171) speelt maandag op Wimbledon zijn eerste grandslampartij van 2019. De 31-jarige Limburger treft in de eerste ronde de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-19), nadat hij deze week al geschiedenis schreef door voor de zesde keer de kwalificaties te overleven op All England. “De oude Ruben is terug”, zei Bemelmans met de glimlach. “Ik ben heel gelukkig. Het voelt alsof ik mij voor de eerste keer kwalificeer. Tot nu toe was ik nog niet op de afspraak dit jaar. In januari geraakte ik geblesseerd en daarna vond ik maar moeilijk mijn vertrouwen terug. Nu gaat het in stijgende lijn. In de kwalificaties stond ik onder druk omdat ik vorig jaar nog de tweede ronde van de hoofdtabel bereikte, maar ik ben er goed mee omgegaan.”

Met Wawrinka treft Bemelmans in de eerste ronde een drievoudig grandslamwinnaar, die 1-0 leidt in de onderlinge confrontaties. “Het spreekt voor zich dat dit geen cadeau is, maar als je Wawrinka op één ondergrond wil treffen, is het wel gras. Ik ben verliefd op Wimbledon en de laatste wedstrijden hebben mij vertrouwen gegeven. Ik zeg tegen mezelf dat er iets in zit tegen Wawrinka. Ik ben alvast klaar om ervoor te knokken.”

bron: Belga