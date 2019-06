VRT-toren kleurt geel voor Eddy Merckx en Tour

Naar aanleiding van de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk, volgende week zaterdag in Brussel, kleurt Brussel geel. Ook de VRT en de RTBf doen mee: de schotel van de toren wordt volledig omhuld door een geel spandoek. Bovendien zal op de sokkel vanaf dinsdag een portret van Eddy Merckx prijken. De Ronde start volgende week zaterdag aan het Koningsplein in Brussel en brengt de wielrenners via Charleroi terug naar het Paleis in Laken. Op zondag staat een ploegentijdrit door Brussel op het programma. Die tijdrit passeert ook langs de VRT-toren. “Niemand, ook de miljoenen tv-kijkers wereldwijd, zullen ernaast kunnen kijken”, zegt de VRT vandaag.

Het spandoek, 210 kg zwaar en 445 m2 groot, werd aan de schotel, 87 meter hoog, bevestigd door een team van internationaal opgeleide alpinisten. De toren is vandaag grotendeels buiten gebruik, maar heeft wel nog een paar actieve functies.







De Ronde van Frankrijk start in Brussel om de vijftigste verjaardag van de eerste Tour-overwinning van Eddy Merckx te vieren.

