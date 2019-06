Vestiville: “Ik kon niet anders dan stekker uit festival trekken”

De burgemeester van Lommel, Bob Nijs (CD&V), zag geen andere oplossing dan het voor dit weekend geplande R&B-festival Vestiville te annuleren. Brandweer, politie, FOD Volksgezondheid en de festivalcoördinator van het festival zelf hadden allemaal een negatief advies gegeven, en bovendien maakte hoofdact A$AP Rocky bekend dat hij niet wilde optreden. “Ik kon niet anders dan de stekker uit dit festival trekken”, meldt Nijs in een communiqué. “We hebben er de afgelopen dagen samen met de veiligheidsdiensten alles aan gedaan om de situatie recht te trekken. Dat is dus niet gelukt.” Iets eerder op de dag had de organisatie van het festival laten weten dat de burgemeester om 17 uur heeft beslist dat het festival toch niet van start mag gaan. “Ik betreur dit ten zeerste”, zegt de burgemeester nog. “Deze beslissing wil niemand nemen. Maar de veiligheid op het festival kan niet gegarandeerd worden. Ik begrijp de teleurstelling van heel veel mensen. Maar ik wil morgen niet aan ouders moeten uitleggen waarom hun kind niet veilig is thuis geraakt.”

Na de veiligheidsrondgang, gisteren, en het negatieve advies dat daarop volgde had het stadsbestuur aangedrongen op maatregelen. Vandaag bleek echter dat de zone nog een werfterrein was, dat een medische post niet open kan vanwege de hitte, dat er onvoldoende security is om de hoofdact te beveiligen, dat nooduitgangen niet degelijk aangegeven zijn en dat de mainstage niet is afgewerkt. “Het zijn maar enkele van de vele hiaten die er bij de geplande opening van het festival nog altijd waren”, klinkt het.







De burgemeester dringt er nu bij de organisatie op aan alle tickets zo snel mogelijk terug te betalen, en de organisatie beloofde al dat dat zal gebeuren. “Op het festival zelf worden momenteel maatregelen genomen om de festivalbezoekers veilig terug thuis te krijgen”, aldus nog het persbericht. “De camping blijft voorlopig open. Daar wordt voldoende catering en drank voorzien om tijdelijk mensen op te vangen.”

bron: Belga