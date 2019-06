Vestiville – Festival gaat dan toch niet door Festival Vestiville gaat dan toch niet door

De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) heeft beslist dat Vestiville niet mag doorgaan. Dat laat het festival via Twitter weten. Burgemeester Bob Nijs heeft vrijdag om 17.00 uur beslist dat het festival Vestiville toch niet van start mag gaan. Na overleg met de veiligheidsdiensten en de veiligheidsagent van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky werd beslist dat de veiligheid van de artiest en van het publiek niet gegarandeerd kan worden.

A$AP Rocky had zijn optreden via Twitter al afgezegd. Hij had het over “zorgen over de veiligheid en de infrastructuur”. Volgens de Amerikaanse rapper heeft de organisatie niet alle problemen tijdig kunnen oplossen. “Ik wil mijn fans de beste show ooit geven, maar door de veiligheids- en infrastructuursproblemen zal ik niet optreden. Het spijt me”, schreef hij op Twitter.

De organisatie laat weten dat het via Festicket and Eventbrite de tickets zal terugbetalen. “Productie en leveranciers hebben alles gegeven om Vestiville mogelijk te maken. De camping zal voorlopig open blijven en een georganiseerde exit zal in overleg met de gemeente georganiseerd worden”, klinkt het. De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) heeft beslist dat Vestiville niet mag doorgaan. Dat laat het festival via Twitter weten. Burgemeester Bob Nijs heeft vrijdag om 17.00 uur beslist dat het festival Vestiville toch niet van start mag gaan. Na overleg met de veiligheidsdiensten en de veiligheidsagent van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky werd beslist dat de veiligheid van de artiest en van het publiek niet gegarandeerd kan worden.

A$AP Rocky had zijn optreden via Twitter al afgezegd. Hij had het over “zorgen over de veiligheid en de infrastructuur”. Volgens de Amerikaanse rapper heeft de organisatie niet alle problemen tijdig kunnen oplossen. “Ik wil mijn fans de beste show ooit geven, maar door de veiligheids- en infrastructuursproblemen zal ik niet optreden. Het spijt me”, schreef hij op Twitter.







De organisatie laat weten dat het via Festicket and Eventbrite de tickets zal terugbetalen. “Productie en leveranciers hebben alles gegeven om Vestiville mogelijk te maken. De camping zal voorlopig open blijven en een georganiseerde exit zal in overleg met de gemeente georganiseerd worden”, klinkt het.

Achter Vestiville, een festival gespecialiseerd in urban en r&b, gaat Ravuth Ty schuil, een “ervaren organisator van hiphopconcerten, maar ook iemand die niet zonder fouten is”, aldus Knack Focus. Het blad schrijft dat Ty in 2014 in het Nederlandse Nijmegen Vestival organiseerde, ook een urbanfestival met een hele rits Amerikaanse sterren op de affiche. “Een jaar na het eerste Vestival zou blijken dat er in Istanboel het jaar voordien ook al een Vestival was georganiseerd, door Ty’s voormalige schoonbroer. Uiteindelijk zag Ty zijn vennootschappen failliet gaan en nam Vestival met een andere eigenaar een doorstart als Oh! My! Music Festival, dat in het zelfde weekend als Vestiville plaatsvindt en waarvan de eeste dag al uitverkocht is.”

Ty is geen officieel bestuurder in de bvba achter Vestiville – zijn zus, vriendin en zakenpartner wel – maar hij dook wel op in promofilmpjs voor het festival als founder, aldus nog Knack Focus.

Het festival in Lommel zou vandaag om 18 uur starten. Er stonden al urenlang zo’n 1.500 festivalgangers aan te schuiven.

bron: Belga