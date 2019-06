UCI bevestigt onderzoek door Ethische Commissie tegen wielermanager Van Gansen

De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigt vandaag in een officieel bericht op zijn website dat er een onderzoek is gestart tegen Patrick Van Gansen, manager en sportdirecteur van de wielerploeg Health Mate Ladies Team. De man kwam in opspraak nadat meerdere rensters hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De UCI stelt dat “de Ethische Commissie een formeel onderzoek heeft opgestart tegen Patrick Van Gasten (sic), algemeen manager van Healthmate – Cyclive Team”. Volgens die commissie zijn er “aanwijzingen” dat de ethische code van de UCI is overtreden.

“De Ethische Commissie zal nu een eigen onderzoek voeren middels mondelinge en schriftelijke verhoren”, luidt het. Voor de ondervragingen is een panel aangeduid.







De UCI benadrukt dat er verder geen extra informatie zal worden gegeven “zodat de Ethische Commissie het onderzoek op een onafhankelijke manier kan voeren”.

Eerder deze maand kwam Patrick Van Gansen onder vuur te liggen. Meerdere rensters onder wie de Israëlische Esther Meisels, de Zweedse Sara Mustonen en de Franse Chloë Turblin beschuldigden hem van ongepast gedrag. Zelf ontkende de wielermanager de aantijgingen. Hij besliste ook klacht wegens laster en eerroof neer te leggen.

bron: Belga