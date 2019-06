Trek-Segafredo met Jasper Stuyven, maar zonder Edward Theuns naar Tour de France

Jasper Stuyven is de enige Belg die volgende week voor Trek-Segafredo start in de 106e Tour de France. Voor Edward Theuns was er geen plaats in de selectie van de Amerikaanse formatie. “Ik ben extreem ontgoocheld”, reageerde Theuns via Twitter. “Ik had heel graag aan de start gestaan, zeker omdat die in Brussel is. De jongste maanden heb ik veel opgeofferd om het team zo goed mogelijk te kunnen helpen in de Tour. Ik voelde er mij dan ook klaar voor. Ik wens mijn teammaats toch het allerbeste.”

Stuyven mag zijn kans gaan in de massasprints, voor het overige staat het team vooral in dienst van klassementsrenner Richie Porte. De voorbije twee jaar moest de 34-jarige Australiër de Tour telkens na een val verlaten. Nu hoopt hij wel beter te doen dan zijn vijfde plaats van 2016. “Uiteraard zou ik graag op het podium staan in Parijs, maar ik besef wel dat het een zware strijd wordt. Ik voel alvast minder druk dan de voorbije jaren en ben erg gemotiveerd.”







In het hooggebergte zijn het de Nederlander Bauke Mollema en de Itaiaan Giulio Ciccone, beste klimmer in de Giro, die Porte moeten bijstaan.

Selectie: Julien Bernard (Fra), Giulio Ciccone (Ita), Koen de Kort (Ned), Fabio Felline (Ita), Bauke Mollema (Ned), Richie Porte (Aus), Toms Skujins (Let) en Jasper Stuyven (Bel).

bron: Belga