Standard neemt Zinho Vanheusden over van Inter

Standard heeft een transfer die al een tijdje in de lucht hing vanavond officieel bekendgemaakt. De Rouches nemen belofte-international Zinho Vanheusden, die al anderhalf jaar in Luik speelde op huurbasis, over van Inter Milaan. Vanheusden trok in 2015 naar Milaan, maar werd sinds januari 2018 uitgeleend aan Standard, waar hij sindsdien 31 keer in actie kwam. De 19-jarige centrale verdediger is erg blessuregevoelig, maar ook bijzonder getalenteerd.

Over de duur van het nieuwe contract voor Vanheusden communiceerde Standard niet, maar verschillende Belgische media berichtten al dat de verdediger voor vier jaar tekent in Luik. Diezelfde media schrijven ook dat er 12,6 miljoen euro met de transfer gemoeid is, wat van Vanheusden de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de Jupiler Pro League zou maken. Het zou gaan om een bijzondere constructie waarbij Inter, dat momenteel in geldnood verkeert en in de problemen dreigt te komen met de Financial Fair Play-regels, Vanheusden later terugkoopt voor 18 miljoen euro.







bron: Belga