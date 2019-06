Sea-Watch zorgt voor wrevel tussen Nederland en Italië

De Nederlandse en Italiaanse premiers, Mark Rutte en Giuseppe Conte, hebben elkaar tijdens de top van de G20 in Japan kort gesproken over de Sea-Watch 3, een schip van de Duitse ngo Sea-Watch dat vaart onder Nederlandse vlag. Volgens het Italiaanse persbureau Adnkronos heeft de Italiaans regeringsleider zijn “grote irritatie” laten blijken over de Nederlandse houding ten aanzien van het vaartuig. De Sea-Watch 3 is ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten naar Lampedusa gevaren met tientallen migranten aan boord, die ruim twee weken geleden werden opgepikt voor de Afrikaanse kust.

Eerder nam Italië met tegenzin al 11 migranten van de boot op, omwille van hun gezondheidstoestand. Van de overgebleven migranten op het schip dat nu voor de haven van Lampedusa ligt, is gisterenavond een 19-jarige jongeman om medisch dringende redenen van boord gehaald. Een kind dat met hem op reis was, is met hem van boord gegaan.







Momenteel zitten nog 40 migranten vast op de boot. Salvini wil hen niet aan land laten, zonder dat hij er zeker van is dat ze naar Nederland, Duitsland of andere Europese landen zullen worden overgebracht. Nederland wil echter geen mensen van de Sea-Watch opnemen, en is daar juridisch ook niet toe verplicht.

