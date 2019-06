R – Rock Werchter: Whispering Sons maakt indruk op tweede festivaldag

Halfweg de tweede festivaldag van Rock Werchter heeft de Brusselse postpunkband Whispering Sons tot nog toe op het hoofdpodium de meeste indruk gemaakt op het publiek, gevolgd door de Britse indierockband Nothing But Thieves. Op de randpodia was er veel sfeer bij onder meer Masego, een in Jamaica geboren Amerikaan die trap, house en jazz combineert. De headliners vanavond zijn The Cure en Tool. Met de combinatie van meeslepende muziek, beïnvloed door groepen als Joy Division en Sisters of Mercy, en de donkere grafstem van zangeres Fenne Kuppens, die doet denken aan de Velvet Undergronds Nico, pakte Whispering Sons ondanks het middaguur het publiek helemaal in. In 2016 wonnen ze nog Humo’s Rock Rally.

Ook de meer swingende eigenzinnige muziek van Nothing But Thieves, die openden met de hit “Forever and Ever More”, paste later in de namiddag perfect op Rock Werchter.







Hoewel de meer dan 85.000 festivalgangers al een hele dag in de blakende zon vertoeven, met temperaturen die oplopen tot 27 graden, zijn de hulpdiensten tot dusver niet geconfronteerd met zware problemen. “De mensen hebben duidelijk hun voorzorgen genomen”, zegt burgemeester Jelle Wouters van Rotselaar. Cijfers over het aantal verzorgingen voor vandaag zijn er nog niet.

De hulpdiensten ontdekten na enkele vondsten deze ochtend in de loop van de dag geen nieuwe haarden van processierups. De Lijn vervoerde in de loop van vrijdag al bijna 10.500 mensen vanuit Leuven en Aarschot naar Werchter.

